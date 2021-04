Fredly beholder eksponering mot Pareto Bank

Mandag etter børsens stengetid ble det meldt at investor Arne Fredly, nest største eier i Pareto Bank, har solgt nær 7 millioner aksjer – 9,94 prosent av utestående aksjer – fra sitt selskap AF Capital Management og kjøpt samme antall aksjer gjennom sitt andre selskap Apollo Asset. Av børsmeldingen går det imidlertid frem at Fredly også har solgt sine aksjer fra Apollo Asset.

Fredly har følgelig solgt alle sine 7 millioner aksjer i Pareto Bank. I en separat børsmelding går det frem at selskapet som har kjøpt aksjene er livsforsikringsselskapet Sogelife Luxembourg – Société Générale Assurances-datter.

Det er samme forsikringsselskap som Fredly har en unit linked-polise i.

– Har du solgt deg ut av Pareto Bank?

– Jeg har en unit linked-portefølje hos Sogelife Luxembourg – Société Générales livsforsikringsselskap – på om lag 1,5 milliarder kroner, og jo høyere aksjeandel, desto høyere bonus, sier Arne Fredly til Finansavisen.

Etter det Finansavisen erfarer, vil Pareto Bank-aksjene inngå som en del av denne porteføljen.

Unit link er et investeringsprodukt med et forsikringselement.

For øvrig er Arne Fredly like positiv til Pareto Bank som han har vært tidligere.

– Selv om kursen har gått litt opp den seneste tiden, synes jeg fortsatt Pareto Bank er lavt priset, og jeg har fortsatt like stor tro på banken som tidligere. Som jeg har sagt tusen ganger før; kan du kjøpe en norsk bank under bokført verdi, så er det et kupp, sier Fredly.