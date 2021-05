Seks meglerhus anbefaler salg av DNB før kvartalstallene

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 6.417 millioner kroner for første kvartal 2021, sammenlignet med et resultat før skatt på 5.071 millioner kroner i samme periode året før, ifølge estimater fra 22 analytikere for TDN Direkt.

For fjerde kvartal var fasit for storbanken 5.552 millioner kroner i samme post. DNB overrasket med større inntekter enn det analytikerne hadde ventet.

Netto renteinntekter ventes til 9.336 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 10.395 millioner kroner i samme periode året før.

Det er ventet at tapsavsetninger vil ligge på 962 millioner kroner i perioden, sammenlignet med 5.771 millioner kroner i samme periode året før.

Ved utgangen av kvartalet venter analytikerne at DNB vil rapportere en ren kjernekapitaldekning på 18,8 prosent.

Av de 19 analytikere som oppgir anbefaling, har fire kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens ni har hold-anbefaling, og seks anbefaler undervekt/salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 182 kroner, varierende mellom 142 og 235 kroner.

I dag faller aksjen 0,2 prosent og omsettes dermed til eksakt det gjennomsnittlige kursmålet på 182 kroner på Oslo Børs.