Danske Bank rister av seg tapene

I Norge er Danske Bank den tredje største banken, og onsdag morgen legger den norske filialen frem sine regnskapstall for årets første kvartal. Resultatet som nå legges frem står i stor kontrast til samme periode i fjor, da coronavirusets inntog i Norge og oljeprisfall ga norsk økonomi dobbel dose med bekymringer.

I første kvartal i fjor måtte den norske virksomheten sette av nesten tre milliarder kroner til fremtidige tap. Nå tikker tapsavsetningene inn på 64 millioner kroner. Med betydelig lavere tap er også resultat før skatt kraftig opp. I årets første kvartal ender den norske virksomhetens resultat på 929 millioner kroner, opp fra et underskudd på 2,1 milliarder kroner ved samme korsvei i fjor.

– På bakgrunn av utviklingen i første kvartal har Danske Bank Norge fått en god start på året, og vi skal nå bygge videre på dette. Etter en periode med betydelig avsetninger til mulige tap, knyttet til utfordringene i oljebransjen samt covid-19-pandemien er det godt å se at situasjonen nå er i markant bedring, og at tapsavsetningene nå er nede på lave nivåer igjen. Dette løfter naturlig nok bankens resultat, sier landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge.

Danske Bank Norge (NOK mill.) 1. kv./21 1. kv./20 Netto renteinntekter 1.348 1.531 Sum inntekter 1.835 1.673 Tapsavsetninger 64 2.883 Resultat før skatt 929 -2.139

Marginslitasje

Selv om Danske Bank nå har ristet av seg coronatapene, fortsetter det lave rentenivået å påvirke renteinntektene til banken negativt. Netto renteinntekter ender på 1,35 milliarder kroner, ned fra 1,53 milliarder kroner i første kvartal i fjor og 1,47 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal.

Banken selv skriver at utviklingen primært skyldes lavere marginer.

Ved utgangen av fjoråret hadde den norske filialen en utlånsportefølje på 341 milliarder kroner. I løpet av årets tre første måneder har denne utlånsporteføljen krympet til 340 milliarder kroner. Det er altså ikke noe vekst å spore for bankens utlånsportefølje i kvartalet.

Men sammenligner man med første kvartal 2020 opplyser banken at utlånsveksten i privatmarkedet var på 14 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet, heter det videre.

Bankens totale inntekter steg til 1,8 milliarder kroner i første kvartal, en oppgang fra 1,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Fra minus til pluss

Danske Bank-konsernet kan også vise til noe heftigere tall enn for ett år siden.

Resultat før skatt ender nå på 4,1 milliarder danske kroner, opp fra et underskudd på 1,7 milliarder danske kroner i tilsvarende kvartal året før.

Tapsavsetningene er nå på 497 millioner danske kroner i første kvartal, en reduksjon fra 4,3 milliarder danske kroner i samme kvartal i fjor.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Carsten Egeriis blir ny toppsjef i Danske Bank. Han erstatter Chris Vogelzang, som har informert styret om at han ønsker å trekke seg fra stillingen etter at nederlandske myndigheter mistenker ham for å ha brutt lovgivning knyttet til forebygging av hvitvasking hos den tidligere arbeidsgiveren ABN AMRO som Vogelzang forlot for over fire år siden.

Danske Bank Konsern (DKK mill.) 1.kv/21 1.kv/20 Netto renteinntekter 5.450 5.560 Sum inntekter 10.805 9.227 Tapsavsetninger 497 4.251 Resultat før skatt 4.054 -1.663