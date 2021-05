Bank Norwegian med nytt utlånsfall

Norwegian Finans Holding (NOFI) legger frem kvartalsrapporten for Bank Norwegian. Rapporten etterfølger to kvartaler med negativ vekst, som i fjerde kvartal da utlånsporteføljen ble redusert med 4,4 prosent.

I første kvartal synker utlånene med 4,96 prosent, og ender på drøyt 40,6 milliarder kroner. Til sammenligning: Etter første kvartal i fjor var de totale utlånene i banken på drøyt 47,0 milliarder kroner.

Justert for valutaeffekter endte volumfallet i første kvartal på 892,8 millioner kroner.

– Nedstengingen har resultert i ytterligere redusert økonomisk aktivitet i kvartalet, som igjen har gitt enda lavere volum av kredittkortkjøp – spesielt i de to første månedene i kvartalet. Noen forbedringer er synlige i kortbruken i mars, skriver ledelsen i børsmeldingen.

Svak EK-avkastning

Resultat før skatt endte på 528 millioner kroner, mot analytikernes forventninger på 591 millioner kroner, viser estimatene hos Infront.

Det medfører at avkastningen på egenkapitalen endte på svake 14,3 prosent i første kvartal.

På kapitalmarkedsdagen i midten av mars annonserte NOFI at den har et mål om en avkastning på egenkapitalen på minst 20 prosent fra 2023. I fjerde kvartal endte den på 16,4 prosent, og for hele 2020 ble den 18,9 prosent.

I begynnelsen av mars meldte Nordax at banken ville fremsette et tilbud på samtlige aksjer i NOFI på 95 kroner. Nordax eies av Sampo og Nordic Capital, som samlet eier mer enn 22 prosent av NOFI-aksjene. Drøyt to uker etter at budet ble presentert ble det så trukket. I mellomtiden fikk det NOFIs aksjekurs til å gå kraftig. Tirsdag avsluttet handelen i NOFI-aksjen på 97,25 kroner.

På NOFIs generalforsamling tirsdag ettermiddag ble et utbytte på 6 kroner pr. aksje godkjent. 5 kroner skal utbetales 6. mai, og styret vil anse pandemiens utvikling før den siste krona utbetales en gang i fjerde kvartal.

Egenkapitalen flyter nå over i banken, da den rapporterer en ren kjernekapitaldekning på 23,5 prosent. Ledelsens målsetning ligger på 17,5 prosent, som inkluderer en buffer ned til myndighetenes krav.

Norwegian Finans Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 1.240,2 1.394,4 Sum inntekter 1.253,4 1.466,2 Resultat før utlånstap 917,7 1.107,7 Resultat før skatt 527,8 487,1