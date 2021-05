Slutter etter over 12 år i sjefsstolen

Dag Tjernsmo (58) har besluttet å slutte som adm. direktør i Handelsbanken Norge, etter mer enn 12 år i rollen, opplyses det i en melding.

Arild Andersen (54), i dag regiondirektør og en del av ledergruppen i Handelsbanken, er utnevnt til konstituert adm. direktør.



– 12 år er lenge i en slik rolle. Jeg hadde en tid ment at tiden var inne for å overlate stafettpinnen til en ny leder, og nå var tiden der, sier Tjernsmo om beslutningen, som har vært kjent for de ansatte i Handelsbanken Norge siden 7. april.

Siste dag som sjef for Tjernsmo er 30. april – kommende fredag. Han har dermed presentert sine siste kvartalstall som bankens sjef.

Begynte i banken i 1988

Han har vært i Handelsbanken i mer enn 32 år, og har hatt flere ledende roller i både den norske og den svenske virksomheten.

Sjefsrollen i Norge tiltrådte han 1. oktober 2008.

Andersen, som tar over for Tjernsmo inntil videre, har vært i Handelsbanken siden 2002.

Tidligere denne uken ble det kjent at også en annen norsk banksjef har valgt å gi seg etter lang tid i sjefsstolen.