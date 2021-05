Utlånene faller hos BRAbank

Etter at Easybanks fusjonerte med BRAbank i fjor rapporteres utlånsvolumet nå å være 5,7 milliarder kroner.

Det er en forholdsvis sterk reduksjon fra utlånene i fjor høst, da de samlet var på 6,5 milliarder kroner.

En serie med bankfusjoner er dermed sterkt påvirket av corona, da veksten ikke tar seg videre opp. Noe av volumfallet skyldes riktignok salget av en portefølje på nær 240 millioner kroner i første kvartal.

Adm. direktør Oddbjørn Berentsen uttaler i børsmeldingen at ledelsen er fornøyd med resultat, og kommenterer at coronapandemien medfører «svakere markeder for usikrede lån».

BRAbank rapporterer en rentenetto på 120,4 millioner kroner i første kvartal. Til sammenligning var renteinntjeningen på 17,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, like etter at Easybank var et resultat av omveltningen i Verdibanken. To år senere startet Per G. Braathen opp BRAbank, som allerede i 2019 kjøpte opp Monobank.

I børsmeldingen skrives det at det ikke er «bokført noen vesentlige kostnader i kvartalet» som følge av fusjonen mellom Easybank og BRAbank i fjor høst.

BRAbank (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 120,4 62,4 Sum inntekter 124,8 65,8 Resultat før utlånstap 82,4 45,8 Resultat før skatt 36,8 4,9 * Tallene for 1. kvartal 2020 er Easybanks.