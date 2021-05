DNB legger frem resultater for årets første kvartal i stor kontrast til samme periode i fjor, da coronavirusets inntog i Norge og oljeprisfall ga norsk økonomi dobbel dose med bekymringer.

Banken måtte for ett år siden sette av 5,8 milliarder kroner til fremtidig tap. Nå har banken netto tilbakeføringer på tapsavsetninger på 110 millioner kroner i første kvartal. Analytikerne hadde her forventet at DNB ville sette av 962 millioner kroner til fremtidige tap.

Med betydelig lavere tap er også resultat før skatt kraftig opp.

I årets første kvartal ender DNBs resultat på 7,6 milliarder kroner, opp fra 5,1 milliarder kroner ved samme korsvei i fjor.

På forhånd ventet analytikerne at DNB ville legge frem et resultat før skatt på 6,4 milliarder kroner. DNB leverer med dette 19 prosent bedre enn ventet.

Rentepress

Selv om DNB har ristet av seg coronatapene, fortsetter det lave rentenivået å påvirke inntjeningen til DNB negativt. Med en historisk lav styringsrente på null prosent er innskuddsmarginen til bankene under hardt press.

Netto renteinntekter kommer inn på 9,2 milliarder kroner i første kvartal, noe som er lavere enn de 10,4 milliardene DNB oppnådde i første kvartal i fjor. Analytikerne så her for seg at DNB ville klare å drive inn 9,3 milliarder kroner.

DNB opplyser at nedgangen i renteinntekter skyldtes i all hovedsak rentereduksjonene i fjor og en sterkere krone.

Høy aktivitet

Totale inntekter ble 13,3 milliarder kroner, mot 15,5 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

«Stor aktivitet knyttet til kapitalinnhenting og -forvaltning har gitt gode inntekter for banken. Netto provisjonsinntekter økte med 394 millioner kroner, eller 17,6 prosent, sammenliknet med første kvartal 2020. Høy aktivitet i boligmarkedet ga gode inntekter for eiendomsmegling og god vekst i utlån til personkunder i kvartalet», skriver DNB i børsmeldingen.

– Selv om enkelte bransjer og regioner fortsatt er preget av smitteverntiltakene, er det gledelig å se at myndighetenes gjenåpningsplan gir økt aktivitet og optimisme både blant bedrifter og i befolkningen. SMB-markedet fortsatte veksten på utlån i første kvartal, med en økning på 2,3 prosent. Samtidig opplevde oppstartsrådgiverne våre en betydelig vekst i nyetableringer. Det sier noe om den sterke omstillingskraften som ligger i norsk næringsliv, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.

DNB (Mill.kr) 1.kv/21 1.kv/20 est. Netto renteinntekter 9.230 10.395 9.336 Totale inntekter 13.346 15.543 13.126 Tapsavsetninger 110 −5.771 −962 Resultat før skatt 7.636 5.071 6.417