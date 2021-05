Fra tap til overskudd i Etne Sparebank

I første kvartal 2021 hadde Etne Sparebank netto renteinntekter på 7,57 millioner kroner, ned fra 8,66 millioner kroner i samme periode i fjor. Andre driftsinntekter var på 9,19 millioner kroner, mot et negativt bidrag på 13,45 millioner kroner i første kvartal 2020.

Netto gevinst på valuta og finansielle instrumenter utgjorde 6,65 millioner kroner, mot et negativt bidrag på 15,43 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Banken fikk et resultat før skatt på 7,72 millioner kroner, mot et negativt resultat på 12,61 millioner kroner for et år siden.

Etne Sparebank har ikke mange engasjement i kundeporteføljen som er dramatisk rammet av corona-krisen. Av totale utlån på 2,2 milliarder kroner er rundt 310 millioner kroner til bedrifter.