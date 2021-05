DNB får slakt av Finanstilsynet

Finanstilsynets gjennomgang viser at det har vært for lav oppmerksomhet om risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i førstelinjen, og anti-hvitvaskingsarbeidet har ikke vært en integrert del av kundehåndteringen. Undersøkelsen viser at det har vært store mangler i bankens oppfølging, koordinering og internkontroll over mange år, og manglene har vært gjennomgripende i hele banken.

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», skriver tilsynet.

– Vi tar kritikken i rapportene svært alvorlig. Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en av våre viktigste oppgaver, og har høy prioritet i styret og i hele DNB, sier Braathen.

«Ikke unik»

«Både tilsynet og Samherji-undersøkelsen har vist at banken har hatt et stort etterslep i innhentingen av nødvendige kundedata for å risikoklassifisere kundene riktig, skriver tilsynet.

Finanstilsynet mener det er klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik, og at det i bankens portefølje kan være flere kunder eller transaksjoner som burde ha vært gjenstand for nærmere undersøkelser og oppfølging i tråd med kravene i hvitvaskingsloven.

– Vi vil aldri ha noen garanti for at det ikke kan finnes lignende saker, men det er ikke noe som tilsier at det gjør det. Et stort team hos oss jobber med en gjennomgang av kundeporteføljen og for å sikre fremdrift på de tiltakene som er igangsatt. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke mistenkelige forhold og rapportere disse til Økokrim, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen.

De fleste lovbruddene som Finanstilsynet påpeker i rapporten, er foreldet eller av en dato som ikke kan sanksjoneres ettersom de inntraff under tidligere hvitvaskingslov.

«For strengt»

I bankens tilsvar erkjennes det at flere av forholdene som påpekes er alvorlige, men DNB mener Finanstilsynets vurderinger er for strenge, og viser gjennomgående til arbeid som er utført etter tilsynstidspunktet. Finanstilsynet har merket seg forbedringsarbeidet i banken, men påpeker at skjæringstidspunktet for lovbruddene er status slik den var på tilsynstidspunktet.

– Vi skal kjenne kundene våre og ha gjennomført tiltak som gjør at mistenkelige forhold kan rapporteres til Økokrim. Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.

DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet for regnskapsåret 2020.