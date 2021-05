– Banken er meget godt drevet og har god ledelse. Vi har vært en langsiktig aksjonær i mange år og det ønsker vi fortsatt å være. Pandemien ser ut til å nærme seg slutten og vi ønsker å være med banken ut i Europa. Vi har tro på en meget god fremtid for banken, og vi ønsker derfor ikke å selge, sier Stenshagen til Finansavisen.

VIL IKKE SELGE: Investor og NOFI-aksjonær Egil Stenshagen vil heller ikke selge aksjer til 100 kroner stykket. Foto: Iván Kverme

– Fortsatt for lavt

Det belgiske hedgefondet TreeTop eier 4,5 prosent av Bank Norwegian. TreeTop-forvalter Jacques Berghman var klar i sin melding da det forrige budet på 95 kroner pr. aksje ble fremsatt.

«Nordax-budet er latterlig», sa Berghman til Finansavisen den gang.

Berghman var så optimistisk til Bank Norwegians fremtidsutsikter at han mente at et bud på NOFI burde være på 130 til 150 kroner pr. aksje.

Forvalteren er ikke veldig entusiastisk etter at budet nå er høynet med 10 kroner.

– Tilbudet er fortsatt lavt, men Nordax' mål er å kjøpe NOFI så billig som mulig. Etter det forrige budet har NOFI-ledelsen engasjert en investeringsbank for å finne den beste løsningen for aksjonærene, og vi burde veldig snart få vite om ledelsen har et bedre alternativ for oss - og det håper jeg, sier Berghman til Finansavisen.

Tidligere styreleder i både NOFI og Norwegian, Bjørn Kise, er i dag 6. største eier i banken og sitter med 5,4 millioner aksjer, noe som tilsvarer 2,9 prosent av NOFI-aksjene.

«Jeg ønsker å forbli aksjonær i Bank Norwegian, og håper banken får lov til å fullføre de planene for europeisk ekspansjon som er lagt med nåværende aksjonærer. Aksjen har en stor oppside, og budet som ble varslet var på alt for lave nivåer», uttalte Kise til Finansavisen etter at Nordax trakk budet på 95 kroner pr. aksje i mars.

Kise kommer med følgende kommentar etter det forhøyede budet:

– Jeg er fremdeles der at jeg ikke ønsker å selge og jeg vil se at banken utvikler seg videre med de samme eierne. Bank Norwegian har et stort potensiale, sier Kise til Finansavisen.

STOR OPPSIDE: Investor og 6. største aksjonær Bjørn Kise ser betydelig oppside i Norwegian Finans Holding. Foto: Iván Kverme

Folketrygdfondet er nest største eier og sitter på en NOFI-post på 9,4 prosent. Det er noe lavere enn de 9,9 prosentene Folketrygdfondet satt på da det forrige budet på 95 kroner ble fremsatt. Fondets direktør for aksjer, Nils Bastiansen, har følgende kommentar til Finansavisen.

– Vi avventer styrets anbefaling.

Øker akseptgrad

Nordax har i samme slengen økt akseptgraden til 90 prosent fra tidligere 50,1 prosent. Men Nordax forbeholder seg retten til å redusere akseptgrad til to tredjedeler. Nordax har både den nordiske PE-forvalteren Nordic Capital og det finske finanskonsernet Sampo i ryggen. De finansielle gigantene er også eiere i NOFI, der de samlet har 22,73 prosent av aksjene.

Styret har ikke anbefalt budet, men har på bakgrunn av det reviderte budet besluttet å gi Nordax tilgang til en due diligence-prosess.

– Styret har etter nøye overveielser gitt Nordax adgang til å gjennomføre en due diligence av selskapet basert på det reviderte tilbudet. Styret avventer selskapsgjennomgangen og prosessen før en eventuell anbefaling gis, sier styreleder Klaus-Anders Nysteen til Finansavisen.