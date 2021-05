Sanner hinter om overkjøring

Siden desember 2020 har brev og utspill gått som ping-pong-baller mellom Finansdepartementet og Finanstilsynet om risikovekter for finansiering av eiendomsprosjekter.

Til nå har Finanstilsynet to ganger avvist at det er grunnlag for å endre sin fortolkning om at slike prosjekter skal ha en risikovekt på 150 prosent, opp fra tidligere 100 prosent.

I mars ba departementet tilsynet dokumentere hvordan andre EØS-land håndterer dette, og særlig for prosjekter hvor mye er forhåndssalg. I sitt svar denne uken viser Finanstilsynet til at Danmark følger samme linje som Norge, mens Tyskland kun krever en risikovekt på 150 prosent dersom under 51 prosent av prosjektet er forhåndssolgt.

Vil overkjøre tilsynet?

«Vi har merket oss Finanstilsynets tilbakemelding hvor det framgår at definisjonen av hva som er høyrisikoprosjekter praktiseres på ulike måter i ulike land. For eksempel fremkommer det at tyske myndigheter har lagt til grunn at det ikke anses som et høyrisikoengasjement hvis mer enn halvparten er forhåndsolgt», skriver statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet til Finansavisen.

Og han legger ikke skjul på at departementet ikke er tilfreds med at Finanstilsynet igjen avviser å endre sin fortolkning:

«Finansdepartementet ser nå på praksis i de ulike landene og vil snarlig komme tilbake til hvordan reglene bør praktiseres for norske eiendomsprosjekter», varsler Olsen.

Uenig i tysk tolkning

Av ni tilsynsmyndigheter som har besvart Finanstilsynets spørsmål, har kun to gitt veiledning om hvordan den aktuelle bestemmelsen skal forstås. Finanstilsynet mener det tyske svaret ikke kan tillegges vekt: