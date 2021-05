Swedbank fikk større bot enn ventet

Swedbank er ilagt en bot på 46,6 millioner svenske kroner av disiplinærkomiteen ved Nasdaq Stockholm, opplyses det i en melding. Det er mer enn hva Swedbank hadde regnet med selv.

Disiplinærkomiteen viser til at Swedbank over en lengre periode har hatt mangler i sine prosesser og rutiner for antihvitvasking, og at bankens ledelsen har vært kjent med manglene i lang tid.

De anliggender boten angår, fant sted i perioden 2016–2019.

Swedbank ble orientert om resultatene fra disiplinærkomiteens gjennomgang tidligere i år, som viste brudd på Nasdaq-børsens regelverk i denne perioden. I rapporten for første kvartal i år uttrykte Swedbank at banken i stor grad er enig i disiplinærkomiteens konklusjoner – og banken satte av 30 millioner kroner i denne forbindelse.

Boten på 46,6 millioner svenske kroner tilsvarer 12 årsavgifter.