Sterk utlånsvekst for Nordic Corporate Bank

De største bankene peker i hver sin retning når det kommer til aktiviteten i næringslivet. Mens Nordea opplever stor aktivitet i Norge, med over 12 prosent utlånsvekst, rapporterer Danske Bank og Handelsbanken om et stillestående næringsliv.

Nordic Corporate Bank (NCB), som retter seg inn mot de små og mellomstore bedriftene, bekrefter Nordeas beskrivelse av bedriftsmarkedet:

– Nordic Corporate Banks utlånsvekst var 90 prosent fra første kvartal i fjor, sier bankens gründer og sjef, Erling Astrup, vel vitende om at de store prosentene også skyldes at bankens portefølje var svært beskjeden for ett år siden.

Han presiserer at banken kun gir sikrede lån til mellomstore bedrifter og deres eiere, og at NCBs typiske kunde har et lånebehov på mellom 10 og 100 millioner kroner.

– Næringslivet er fullt av flinke bedriftsledere, og de har mange prosjekter om dagen. Vår opplevelse er ikke at de sitter på gjerdet, men at de gjennomfører sine oppkjøp og igangsetter nye investeringer, sier Astrup.

Nordic Corporate Bank (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 27,6 11,1 Sum inntekter 26,1 11,4 Resultat før utlånstap 14,8 1,6 Resultat før skatt 14,4 0,8

Nummer én på vekst

Nordic Corporate Bank ble etablert i 2019, og har nå kommet opp i en utlånsmengde på 1,7 milliarder kroner, viser rapporten for første kvartal.

– Siden oppstart har vi behandlet 8,5 milliarder kroner i lånesøknader og finansiert 250 mellomstore bedrifter som bidrar til sysselsetting og verdiskaping, sier Astrup.

Bankens egenkapitalavkastningen endte på 9,1 prosent i første kvartal.

– Da vi startet Nordic Corporate Bank sommeren 2019 var ambisjonen å bli blant Norges ti mest lønnsomme banker innen to år. Med 9,1 prosent egenkapitalavkastning i vårt syvende kvartal er vi på god vei, sier Astrup.

I SpareBank 1 Markets’ seneste bankrapport, som baserer seg på regnskapene for fjerde kvartal, er Nordic Corporate Bank på topp 10-listen når det kommer til utlånsmargin, og nummer to blant næringslivsbankene.

– Samtidig var vi nummer 1 på utlånsvekst og nummer 1 på laveste tap. Det er litt ironisk at banken med Norges laveste tap skal bli påtvunget Norges høyeste kapitalkrav, men sånn er det når myndighetene foretrekker forbruks- og boliglån fremfor lån til bedrifter som bidrar til sysselsetting og verdiskaping, sier Astrup, med klar referanse til vinterens diskusjoner om økte risikovekter på finansiering av eiendomsprosjekter.