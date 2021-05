Fire analytikere anbefaler kjøp dagen før tallene kommer

Torsdag 6. mai legger SpareBank 1 SR-Bank frem sine kvartalstall. Det er ventet at banken får et resultat før skatt på 723 millioner kroner for første kvartal 2021, mot 247 millioner kroner i samme periode året før. Det viser gjennomsnittet av estimater Infront har hentet inn fra inntil fem analytikere

Det er ventet at banken vil ha netto renteinntekter på 985 millioner kroner av at totale inntekter på 1,52 milliarder kroner.

Fire av analytikerne som var med i undersøkelsen hadde en konkret anbefaling på aksjen, og alle fire anbefalte kjøp. Gjennomsnittlig kursmål på SpareBank 1 SR-Bank er 119 kroner.

Onsdag omsettes aksjen for 108,8 kroner, opp 0,4 prosent.

For fire uker siden oppgraderte ABG Sundal Collier sin anbefaling på SpareBank 1 SR-Bank fra hold til kjøp. Ifølge TDN Direkt fikk aksjen et kursmål på 123 kroner, opp fra 96 kroner.