SpareBank 1 Markets hever kursmålet – anbefaler kjøp

SpareBank 1 Markets hever kursmålet på Pareto Bank fra 47 til 57 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet er basert på en P/E på 9x, mot tidligere 8x, for meglerhusets 2022-estimat neddiskontert til 2021.

Den siste tids kursoppgang har løftet Pareto Banks Pris/bok fra 0,8x til 1,0x. Gitt en forventet egenkapitalavkastning på over 13 prosent, mener meglerhuset at prisingen fremdeles er tiltalende.

«En sterk førstekvartalsrapport med positive avvik fra våre estimater drevet av netto renteinntekter og oppløftende utlånsvekst bekrefter egenkapitalhistorien: En kvalitetsnisjebank med gode vekstutsikter og egenkapitalavkastning over 13 prosent, støttet av stabile marginer og kostnadseffektivitet», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Solide tall

I slutten av forrige uke presenterte Pareto Bank sine kvartalstall. Banken fikk et resultat før skatt på 158 millioner kroner i årets første kvartal, opp fra 94 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Bankens netto renteinntekter endte på 200 millioner kroner, sammenlignet mot 184 millioner kroner for et år siden.

Egenkapitalavkastning etter skatt var 13,8 prosent, opp fra 8,8 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

«Utlånsvekst, gebyrinntekter og lave innskuddskostnader bidro til rekordhøye netto renteinntekter», skrev banken i børsmeldingen.

Onsdag sluttet aksjen på 50,60 kroner.