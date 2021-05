Kraftig løft for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank føyer seg inn i rekken av banker som leverer bedre tall enn på samme tid i fjor. Med lavere tapsavsetninger rapporteres det om et betydelig løft for bunnlinjen til rogalandsbanken.

Resultat før skatt endte på 880 millioner kroner i årets første kvartal og banken setter nå av 121 millioner til fremtidige tap. Til sammenligning leverte SR-Bank et resultat før skatt på 247 millioner kroner og satte av 560 millioner kroner til fremtidige tap på samme tid i fjor.

SR-Bank leverer tall på den sterke siden. Analytikerne ventet et resultat før skatt på 723 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Flat rentenetto

Netto renteinntekter rapporteres til 995 millioner kroner, mot 1,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Netto renteinntekter i fjerde kvartal i fjor var 994 millioner kroner, så det er en flat utvikling i rentenettoen i kvartalet.

Egenkapitalavkastningen i første kvartal var 11,6 prosent, sammenlignet med 3,4 prosent for samme kvartal i fjor. Dette er også en forbedring fra forrige kvartal hvor egenkapitalavkastningen etter skatt var 9,7 prosent.

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av Covid-19 pandemien. Våre rådgivere i bedriftskundedivisjonen har i første kvartal vært tett på våre kunder, hvorav hele 2000 av kundene har vært gjennom en rådgiversamtale. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

– I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien. Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier hun.

SpareBank SR-Bank Mill. kr 1kv./21 1.kv/20 est. Netto renteinntekter 995 1.081 985 Totale inntekter 1.613 1.399 1.518 Tapsavsetninger 121 560 191 Resultat før skatt 880 247 723