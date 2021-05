Bedre lønnsomhet for Sparebanken Vest og SR-Bank

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av pandemien. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien, sier Fasmer.

SpareBank 1 SR-Bank Mill. kr 1kv./21 1.kv/20 est. Netto renteinntekter 995 1.081 985 Totale inntekter 1.613 1.399 1.518 Tapsavsetninger 121 560 191 Resultat før skatt 880 247 723

Press på rentenettoen

Selv om egenkapitalavkastningen i begge bankene har fått seg et løft er ikke alt rosenrødt. Det lave rentenivået fortsetter å legge press på rentenettoen og det er samtidig tøff konkurranse om lånekundene. Begge bankene har imidlertid klart å holde renteinntektene stabile fra foregående kvartal.

For SR-Bank var den samlede utlånsveksten de siste 12 månedene på 2,3 prosent. I personmarkedet har banken en utlånsvekst siste 12 måneder på 5,6 prosent. Bedriftsmarkedssegmentet fikk en utlånsnedgang på 3,6 prosent.

Banken har en målsetning om en samlet utlånsvekst på 5 til 7 prosent for året.

– Er ikke veksttakten litt svak?

– Vi skal ikke vokse for å vokse. Vi skal vokse lønnsomt, sier Fasmer.

Fasmer er fornøyd med veksten i personmarkedet, og viser til en vekst i første kvartal på 0,7 prosent. Hun mener det er viktig å gå bak tallene for å vurdere veksten i bedriftsmarkedet.

– Justert for valutaeffekter var utlånsnedgangen på 1,6 prosent siste 12 måneder, ergo er den underliggende negative veksten litt mindre bekymringsfull. Utlånsveksten tok seg dessuten opp i første kvartal, og vi fikk en vekst på 1,8 prosent i bedriftsmarkedet hittil i år, sier Fasmer.

Hun legger til at det er et stort prispress og intens konkurranse, spesielt i personmarkedet. I bedriftsmarkedet merker banken at det har vært litt lavere aktivitet og at det har vært store innfrielser.

Bulder Bank passert 10 mrd.

Kjerpeseth i Sparebanken Vest sier seg enig i at det er tøff konkurranse i markedet. Han kan vise til en vekst i utlånsporteføljen på 0,5 prosent i kvartalet, med 0,6 prosent vekst i personmarkedet og 0,7 prosent i bedriftsmarkedet. Sparebanken Vest har nå en utlånsportefølje på 184 milliarder kroner, og de siste 12-månedene er veksten 5,5 prosent.

– Bankene har nok kapital, så veksten koster egentlig ingenting i det korte bildet på kapitalsiden. Det gjør at det er veldig tøff konkurranse. Det er fortsatt press på rentenettoen så sånn sett er vi veldig fornøyd med at vi klarer å holde rentenettoen nominelt flat fra forrige kvartal, sier Kjerpeseth.

Han er imidlertid ikke bekymret for å nå bankens vekstmål.

– Vi har et mål om fem prosent vekst i både personmarkedet og bedriftsmarkedet når året er omme. Jeg er ganske trygg på at vi skal nå fem prosent+ på bedriftsmarkedet, for selv om veksten nå er litt på den svake siden så har vi en veldig god pipeline. Vi opplever at vi har en god driv og at vi fremstår som attraktive for bedriftskundene. På personmarkedet tror jeg også vi skal klare å nå målet om fem prosent, sier Kjerpeseth.

Per 5.mai hadde mobilbankkonseptet Bulder Bank 10 milliarder i utlån. Mer enn annenhver kunde kommer fra området Oslo og Viken.

– Det har vært betydelig oppsving i antallet lånesøknader i april. I en landsomfattende undersøkelse i april svarer 28 prosent at de har kjennskap til Bulder, noe som er en dobling fra forrige måling i februar, sier Kjerpeseth.