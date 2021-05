– Vi blir en stadig mer diversifisert bank

– Vi kommer i 2021 til å vise en vekst i resultat som er langt sterkere enn veksten i utlån, med et mål om 13 prosent avkastning på egenkapitalen, sier Berg.

I første kvartal var egenkapitalavkastningen 10,2 prosent.

– Beste vekstcase

Hittil i år er Instabank-kursen opp 13 prosent. Ser man på de siste seks månedene har kursen gått fra 1,30 til 1,91 kroner, en oppgang på nesten 50 prosent.

I et intervju med Finansavisen 13. april fremhevet bankanalytiker Tiril Flørnes Støle i SpareBank 1 Markets Instabank som et godt vekstcase.

«Kursutviklingen i Instabank har vært utrolig sterk, men det er kanskje det beste vekstcaset blant de norske forbrukslånsbankene. De er ikke avhengig av vekst i det generelle markedet for at de skal få til utlånsvekst, for de er i et nisjesegment med låneprodukter med 2. prioritets pant i bolig», uttalte Flørnes Støle.

«Hvis Instabank klarer å oppnå en portefølje der 50 prosent er usikret kreditt og 50 prosent er i et sekundær boliglånsprodukt, så kan selskapet fremstå med lavere risiko og dermed oppnå en reprising».

Potensiell fusjon?

Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos er største eier i Instabank med 24,99 prosent. I november i fjor solgte Stein Erik Hagen sin Komplett Bank-aksjepost bestående av 35,7 millioner aksjer til Sveaas, så nå sitter han også på 23,97 prosent av aksjene i Komplett Bank. I tillegg eier Sveaas 60 prosent av den Luxembourg-baserte forbrukslånsbanken Advanzia Bank.

Flørnes Støle påpekte at Instabank har blitt et mer spennende case etter at hovedaksjonær Sveaas også har blitt hovedaksjonær i Komplett Bank.

«Da begynner folk å spekulere i om det kan skje noe mellom Instabank og Komplett Bank. Og på sikt er det ikke umulig at det kan skje noe mellom disse to bankene og Advanzia Bank i Luxembourg», sa Flørnes Støle.