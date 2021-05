Bank2 selger unna misligholdte lån

Det siste året har Bank2 forsterket satsningen på bankens opprinnelige kjernevirksomhet, som er refinansieringslån med sikkerhet i fast eiendom.

Bankens aktiviteter knyttet til finansiering av eiendomsprosjekter ble avsluttet i fjor og i mars 2021 inngikk Bank2 en avtale med Aleph Capital Partners LLP om salg av aksjene i Finans2 og bankens kjøpte porteføljer av misligholdte lån. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet, og gjennomføres med virkning fra 31.oktober når godkjennelsen foreligger.

I rapporten for første kvartal som ble fremlagt mandag ettermiddag fremgår det at porteføljen med misligholdte lån er omklassifisert til virkelig verdi med et samlet resultatført tap etter skatt på 62,3 millioner kroner. Salget av aksjene i Finans 2 vil imidlertid gi en gevinst på 55 millioner kroner, som først vil bli inntektsført på overtakelsesdatoen.

Bank2 endte opp med et resultat for virksomhet som videreføres (ordinære utlån og kjøpte fakturakrav) før tap på 40 millioner kroner i første kvartal, mot 30 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.