Laber vekst for Sbanken

Sbanken fikk et resultat før skatt på 243 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 239 millioner kroner i første kvartal 2020. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 10,7 prosent.

Det er betydelig lavere enn bankens eget finansielle mål om en egenkapitalavkastning på 14 prosent i perioden 2021 til 2023.

Sbanken har nå tilbakelagt tre kvartaler med fallende eller flat utvikling i utlånsvolumer. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,2 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 0,2 prosent. Volumet av utlån til boligformål var uendret fra forrige kvartal.

– Tapene har holdt seg på lave nivåer i første kvartal, noe som bekrefter at bankens utlånsportefølje er blant de mest lønnsomme og robuste i markedet. Spareområdet viser fortsatt sterk og lønnsom vekst, med en økning i spareavtaler og høy aktivitet innenfor aksjehandel, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Fondssparing økte til 25,9 milliarder kroner, tilvarende en årlig vekst på 86 prosent, støttet av vedvarende høy fondstegning blant kunder. Netto renteinntekter ble 385 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 431 millioner kroner i første kvartal i fjor. Rentemarginen i kvartalet ble 1,55 prosent, ned 5 basispunkter fra forrige kvartal.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.20

– Det er spennende tider

I midten av april annonserte DNB at det ønsker å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Budet på 103,85 kroner pr. aksje representerer en premie på 29,8 prosent i forhold til sluttkurs dagen før budet ble annonsert og 50 prosent høyere enn volumvektet gjennomsnittspris over de siste seks månedene før budet ble annonsert.

Aksjeeiere som samlet sett representerer omtrent 29 prosent av de utstedte aksjene har forpliktet seg til å akseptere budet, herunder Sbankens største aksjonær, PE-fondet Altor, som eier 25 prosent av aksjene. I tillegg har DNB hamstret flere Sbanken-aksjer i markedet etter budet ble annonsert og DNB eier nå 9,8 prosent av aksjene i Sbanken.

– Det er spennende tider, og nå venter vi på avgjørelsen om hvorvidt DNB blir vår nye eier. Uansett utfall av prosessen vil vårt hovedfokus fortsatt være å levere ledende digitale løsninger til Norges mest fornøyde bankkunder. Innovasjonskraft, sterkt kundefokus og dyktige medarbeidere er kjerneelementer i Sbanken-konseptet, og jeg er sikker på at også nye eiere vil være opptatt av å videreutvikle disse verdiene, legger Thomassen til.

Innført rentegaranti

Budet har imidlertid ikke falt i smak hos flere av Sbankens kunder, som har gått hardt ut i sosiale medier med sin misnøye. For å berolige massene har Sbanken innført rentegaranti for både nye og eksisterende kunder ut året.

«Det betyr at vi ikke setter opp boliglånsrenten i 2021, uansett hva som skjer», sa daglig leder Øyvind Thomassen.

Sbanken (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 384,7 430,6 Sum inntekter 430,4 473,7 Resultat før utlånstap 255,6 290,0 Resultat før skatt 242,9 239,0