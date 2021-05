Ingen utlånsvekst for Komplett Bank

Komplett Bank fikk et resultat før skatt på 84 millioner kroner i årets første kvartal. Til sammenligning var resultat før skatt 61 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 237 millioner kroner, mot 270 millioner kroner i samme kvartal året før. I fjerde kvartal 2020 var netto renteinntekter 238 millioner kroner.

Tapsavsetningene i første kvartal utgjør 74 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor, da Komplett Bank satt av 132 millioner kroner til fremtidige tap.

Fall i utlån

Bankens netto utlån var ved utgangen av første kvartal 8,04 milliarder kroner, en nedgang fra utgangen av fjoråret da netto utlån var 8,36 milliarder kroner. Justert for valuta og porteføljesalg, falt nettolån med 62 millioner kroner.

– Vi har sett at salget tok seg opp igjen i mars og april, og vi er positive for året når det gjelder vekst. Vårt refinansieringsprodukt fortsetter å være en positiv driver, og vårt mål om 5-10 prosent utlånsvekst for 2021 gjelder fortsatt, sier adm. direktør Jan Haglund.

Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12 prosent, ned fra 13,1 prosent i fjerde kvartal 2020. Komplett Bank har et mål om en egenkapitalavkastning på 20 prosent.

Komplett Bank (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Netto renteinntekter 237 270 Sum inntekter 256 290 Tapsavsetninger 74 132 Resultat før skatt 84 61