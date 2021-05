Bedre resultater fra SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge fikk et resultat før skatt på 597 millioner kroner i årets første kvartal. Til sammenligning var resultat før skatt 448 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 473 millioner kroner, mot 552 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Sum inntekter ble 932 millioner i kvartalet, mot 971 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 13 prosent, opp fra 11,4 prosent i samme kvartal i fjor. Banken har et mål om egenkapitalavkastning på 12 prosent. Banken skriver i rapporten at press på rentenettoen gjør målet krevende i 2021, men at andre inntekter og kostnadstiltak vil bidra positivt.

God vekst til bedrifter

I første kvartal isolert hadde SpareBank 1 Nord-Norge en utlånsvekst til personkunder på 0,3 prosent. Til bedriftskunder var veksten 2,8 prosent. De siste 12-månedene har SpareBank 1 Nord-Norge hatt en utlånsvekst i personmarkedet på 2,7 prosent, og i bedriftsmarkedet har 12-måneders veksten vært 9,5 prosent.

Ambisjonen til banken er lønnsom vekst og å ta markedsandeler. Ambisjonen i privatmarkedet er en vekst på 2-5 prosent i 2021, mens i bedriftsmarkedet er ambisjonen en vekst på 4-6 prosent.

Banken skriver i rapporten at den forventer fortsatt høy BM-vekst i bransjer med lav coronaeksponering.

SpareBank 1 Nord-Norge (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 473 552 Sum inntekter 932 971 Resultat før utlånstap 544 567 Resultat før skatt 597 448