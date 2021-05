Christen Sveaas håver inn på Advanzia Bank

Investeringsselskapet Kistefos, der Christen Sveaas er eneeier, er hovedaksjonær i den Luxemburg-regulerte banken Advanzia med en eierandel på 60 prosent.

Advanzia Bank forbedret resultatet med over 37 prosent i fjor, og den positive utviklingen fortsetter.

I rapporten for første kvartal fremgår det at forbrukslånsbanken oppnådde et resultat før skatt på 34 millioner euro, opp fra 25 millioner euro i samme kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes i hovedsak høyere netto renteinntekter og lavere tapsavsetninger sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Banken kan i motsetning til mange andre forbrukslånsbanker vise til vekst i utlånsporteføljen. I løpet av første kvartal har brutto utlån vokst med 1 prosent. De siste tolv månedene er veksten 10,3 prosent.

I tillegg til eierposten i Advanzia Bank kontrollerer Kistefos nå 24 prosent av Komplett Bank, 25 prosent av Instabank, og 10 prosent av Nordic Corporate Bank.