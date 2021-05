Ber om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

I brevet løfter Finansdepartementet frem at det for Norge haster at innføringen av bankpakken skjer så raskt som mulig i løpet av inneværende år. Den andre prioriterte saken gjelder innføring av nye OMF-regler senest innen juli 2022. Begge forholdene avhenger av at de to øvrige EØS-landene lsland og Liechtenstein løfter sine konstitusjonelle forbehold.

– Vi er svært positive til dette initiativet fra norske myndigheter. Innføringen av EUs bankpakke og nye OMF-regler i Norge er viktig både for å sikre like konkurransevilkår i det norske markedet og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU. Blant annet innførte EU i juni i fjor utvidet SMB-rabatt. Denne er fortsatt ikke gjeldende for norske finansforetak, men vil komme på plass så snart bankpakken er innført i norsk rett, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en pressemelding.

I EU ble det i 2019 vedtatt endringer i henholdsvis kapitalkravsforordningen (CRR), kapital-kravsdirektivet (CRD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) med nye regler for banker om blant annet kapitalkrav og krisehåndtering, som samlet ofte omtales som EUs bankpakke. Som følge av coronapandemien ble det i juni i fjor vedtatt endringer i EUs kapitalkravsregler ved forordning (EU) 2020/873 for å lempe på enkelte krav. Bankpakken er ikke ennå tatt inn i EØS-avtalen.

Finansdepartementet løfter også frem i brevet at den reviderte kapitalkravsforordningen (CRR2) innbærer en rekke endringer for bankenes rapportering. Dersom nytt regulatorisk rammeverk ikke innføres innen overgangsfristen 28. juni, indikerer Finansdepartementet at norske institusjoner muligens ikke vil kunne bli inkludert i det europeiske banktilsynets statistikk, stresstester og andre undersøkelser. Departementet skriver at bankpakken skal behandles i Stortinget innen utgangen av juni måned, og ønsker en løsning sammen med Liechtenstein som innebærer ikrafttredelse rundt årsskiftet.

OMF er en viktig finansieringskilde for norske banker og kredittforetak. Det nye EU-direktivet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) skal innføres i EU i juli 2022. Departementet poengterer i brevet viktigheten av at ny EU-regulering for OMF innlemmes i EØS-avtalen senest innen juli 2022.