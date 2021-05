DNB forlenger akseptperiode for bud på Sbanken

15. april annonserte DNB et frivillig bud på samtlige aksjer i Sbanken til 103,85 kroner pr. aksje, noe som gir et samlet vederlag på 11,1 milliarder kroner. Fristen for aksept var opprinnelig i dag klokken 16:30.

Mandag ettermiddag melder DNB i en børsmelding at akseptperioden for tilbudet forlenges til 7. juni klokken 16:30. Budet på 103,85 kroner per aksje i Sbanken opprettholdes.

53,1% aksept

Per dags dato klokken 15:10, hadde DNB mottatt aksepter for tilbudet for totalt 56.762.195 aksjer, tilsvarende 53,1 prosent av totalt utestående aksjer og stemmerettigheter i Sbanken. I tillegg eier DNB om lag 9,8 prosent.

Styret i Sbanken fastholder sin anbefaling av tilbudet på de vilkår og betingelser som beskrevet i tilbudsdokumentet, fremgår det av børsmeldingen.

«Styret mener budet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Sbanken og innebærer en attraktiv verdsettelse for aksjonærene. Vi har tro på at Sbanken og DNB sammen er enda bedre posisjonert for å konkurrere med de store, internasjonale teknologiselskapene», uttalte Niklas Midby, styreleder i Sbanken i børsmeldingen da budet ble annonsert i april.

Et av vilkårene ved budet er at 90 prosent av utestående aksjer og stemmerettigheter i Sbanken takker ja til budet.

«Nå har vi en mulighet til å samle to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo. Vi kan få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser - uansett bransje», uttalte Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB da budet ble lansert.

Sukre budet?

Flere aktører har spådd at DNB må sukre budet på Sbanken. Forvalter Espen Furnes i Delphi Norge, som eide en stor aksjepost i Sbanken, valgte å selge halve posten når budet ble annonsert.

«Jeg tror DNB kanskje kan bli presset til å by litt mer, og det er også grunnen til at vi har valgt å ikke selge hele aksjeposten», sa Delphi Norge-forvalteren til Finansavisen.

«Jeg tror ikke det er mange nok aksjonærer som er villige til å selge aksjer til 103,85 kroner stykket», uttalte bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier til Finansavisen.

Markedet har imidlertid ikke hatt forhåpninger om noe høyere bud på Sbanken. Aksjen har blitt handlet til nær budprisen på 103,85 kroner etter at budet ble annonsert 15. april.