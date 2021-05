Ny sjef i MyBank

Fure har siden juli 2020 vært styreleder i MyBank og vil nå gå av fra styret og blir erstattet av Espen Aubert.

– Jeg har hatt glede av å jobbe med MyBank-teamet det siste året. Banken har vært gjennom en stor endringsfase, og vi går nå inn i en ny fase der jeg tror vi har en god posisjon til å skape noe unikt. Jeg er sterkt motivert til å jobbe enda tettere med teamet på daglig basis fremover, og målet er å bli Norges beste nisjebank, sier Fure i en kommentar.

Jakob Bronebakk, som har vært adm. direktør de seneste to årene, forlater banken.

– Bronebakk har ledet banken gjennom endringsfasen som har vært en stor suksess, men nå skal vi gå over til en fase der vi skal skalere opp banken, sier Fure.

Tredje største eier

Fure har vært analytiker i DNB Markets i perioden 2007 til 2014, deretter begynte han i Trøims Magni Partners i 2014, der han jobbet frem til mars 2020. Mens han jobbet for Trøim var han konstituert adm. direktør og styremedlem i Avida Finans. I tillegg satt Fure som styremedlem i Storebrand og Yara.

MyBank er senest blitt omsatt til kurs 35 kroner på OTC-markedet, og har lagt bak seg en kursoppgang på 70 prosent hittil i år. Markedsverdien ligger på drøyt 265 millioner kroner.

Fure er i dag tredje største aksjonær i MyBank og eier 15 prosent, inkludert opsjoner.

Venter overskudd i 2021

Første kvartal i år ble MyBanks andre lønnsomme kvartal siden oppstarten i 2017. Nisjebanken tjente 9,8 millioner kroner før skatt, mot et tap på 7,2 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Også i fjerde kvartal 2020 tjente MyBank 9,8 millioner før skatt – bankens første lønnsomme kvartal.

Utviklingen skjer etter at banken har lagt om satsingen fra forbrukslån til omstartslån – lån gitt til privatpersoner som refinansierer dyre forbrukslån med pant i bolig. I første kvartal i år hadde MyBank en nettovekst i utlånene på 134 millioner. Samlede utlån utgjorde ved utgangen av første kvartal 1,02 milliarder kroner brutto, der forbrukslån utgjør 64 millioner.

For året 2021 forventer banken at økning i inntekter fra vekst på omstartlån fortsetter. Banken forventer derfor å gå med overskudd i 2021, for første gang siden oppstarten i 2017.