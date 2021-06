De tekniske problemene førte lørdag formiddag til at gjennomførte transaksjoner ble registrert to ganger, og at kundene derfor ble trukket dobbelt.

Ved 12- tiden var problemet rettet opp igjen.

– Kundene får nå tilbakeført pengene, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til NTB.