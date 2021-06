Rindal Invest AS, et selskap som kontrolleres av banksjef Bjørn Rune Rindal, har kjøpt 940 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland til en kurs på 272 kroner stykket, tilsvarende litt over 255.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Rindal, inklusiv nærstående, 12.440 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.