DNB sukrer budet på Sbanken

For to uker siden forlenget DNB akseptfristen for budet på samtlige aksjer i Sbanken til 103,85 kroner pr. aksje. Da hadde DNB kontroll på 62,9 prosent av utestående aksjer og stemmerettigheter.

Nå er akseptfristen gått ut, og i en børsmelding mandag ettermiddag annonserer DNB at det nå kontrollerer 74,9 prosent.

Dermed har budet blitt akseptert av aksjeeiere som representerer (regnet sammen med aksjene som DNB selv eier) mer enn 2/3 av aksjekapitalen og stemmerettighetene i Sbanken, på full utvannet basis.

DNB har nå besluttet å forlenge akseptperioden med ytterligere én uke til 14. juni klokken 16:30 og samtidig sukres budet med fem kroner til 108,85 kroner.

Storbanken melder samtidig at de ikke vil strekke seg noe lengre. «Dette er tilbyders beste og siste tilbudspris», skriver DNB i børsmeldingen.

Reduserer akseptkrav

DNB har videre besluttet å delvis endre vilkåret for gjennomføring av tilbudet om minste akseptgrad ved å redusere terskelen for minste akseptgrad fra 90 prosent ned til 2/3.

«Dette medfører at vilkåret om minste akseptgrad er oppfylt, forutsatt at alle aksepter mottatt per dags dato er gyldige og ikke avhengige av godkjennelse fra tredjeparter med hensyn til heftelser eller andre rettigheter», skriver DNB i børsmeldingen.

For selv om DNB aller helst vil ha minimum 90 prosent aksept, slik at det kan tvangsinnløse de resterende aksjonærene, kan også DNB klare seg med 2/3 aksept. Da kan DNB søke om å fusjonere Sbanken inn i DNB, og utstede DNB-aksjer til de resterende Sbanken-aksjonærene.

Styret i Sbanken opprettholder sin anbefaling av tilbudet på de vilkår og betingelser som beskrevet i tilbudsdokumentet. Sbanken har også bekreftet til DNB at de per nå ikke er kjent med noen andre tilbud eller forslag om erverv av Sbankens aksjer eller andre konkurrerende bud.