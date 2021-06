Sbanken-aksjonærene gir seg – takker ja til DNBs bud

«Dette er tilbyders beste og siste tilbudspris», skrev DNB i børsmeldingen.

Med over 90 prosent aksept er nå DNB ett skritt nærmere å sluke Sbanken. Nå kan banken tvangsinnløse resten av aksjonærene som ikke har gitt aksept.

Må helt i mål

– Vi er nå ett steg videre på veien, selv om det fortsatt er mye som må være på plass før aksjekjøpet kan gjennomføres. Blant annet forutsetter det en godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finansdepartementet. Dette er prosesser vi har stor respekt for, sier Midteide til Finansavisen.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at saksbehandlingen nå pågår for fullt.

– Tilsynet har frist til 24. juni med å ta foreløpig stilling til saken. Da må vi enten godkjenne oppkjøpet eller varsle de involverte selskapene om at vi vurderer å stoppe transaksjonen. Om vi finner at oppkjøpet reiser konkurransemessige bekymringer vil saken gå videre til neste fase. Da vil tilsynet i så fall ha en ny frist for en foreløpig vurdering 26. august. Endelig frist i saken er 7. oktober, sier Nese til Finansavisen.

– Hvilke forhold vil dere legge vekt på i vurderingen?

– Våre vurderinger knytter seg til i hvilken grad oppkjøpet vil føre til at konkurransen i markedet svekkes og hvorvidt dette i så fall vil gå utover kundene i form av for eksempel høyere renter og dårligere tjenester. I den forbindelse ser vi blant annet på hvor nære konkurrenter disse to bankene er i dag. Hvis de er nære konkurrenter er faren for at konkurransen svekkes større enn om de ikke er nære konkurrenter, sier Nese.

Bedre EK-avkastning

Det var 15. april at DNB annonserte at det ville kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, noe som impliserte en budpris på 103,85 kroner pr. aksje. I forrige uke måtte DNB sukre budet til 108,85 kroner, noe som økte prisen på Sbanken til 11, 6 milliarder kroner.

DNB har tro på at Sbanken vil bidra til å styrke DNB sin posisjon innen personmarkedssegmentet. DNBs markedsandel innen boliglån i Norge er anslått å øke fra om lag 24 prosent til om lag 27 prosent. I tillegg vil Sbanken supplere DNB innen markedet for sparing som er et vekstområde for DNB, samt styrke organisasjonens teknologikompetanse.

Transaksjonen forventes å ha en positiv effekt på resultat per aksje og avkastning på egenkapitalen for DNB. Kostnadssynergier er forventet å bli realisert i både Sbanken og DNB.