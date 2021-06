Priset til 11 milliarder etter tidenes IPO på Island

Islandsbanki er i ferd med å fullføre sin børsintroduksjon (IPO), som blir den største noensinne på Island.

Det islandske finansdepartementet selger 636,4 millioner aksjer til kurs 79 islandske kroner, og ytterligere 63,6 millioner aksjer hvis overtildelingsopsjonen utøves fullt ut. Dette vil i så fall ta den islandske stats eierandel i banken ned til 65 prosent – etter en transaksjon som beløper seg til 55,3 milliarder islandske kroner (457 millioner dollar).

På introduksjonskursen er Islandsbanki priset til 158 milliarder islandske kroner (1,3 milliarder dollar).

IPO-en var flere ganger overtegnet, og interessen fra både private og institusjonelle investorer karakteriseres som betydelig. I alt kom det inn tegninger på aksjer for 486 milliarder islandske kroner (4 milliarder dollar).

– Reduserer statens risiko

Islandsbanki får med sine rundt 24.000 eiere den største aksjonærbasen blant børsnoterte selskaper på Island. Islandske investorer vil etter noteringen sitte på rundt 24 prosent, mens internasjonale investorer vil eie rundt 11 prosent.

Størrelsen på aksjonærbasen henger sammen med beslutningen om å tillate tegning ned til 50.000 islandske kroner, samt å garantere en minste tildeling på opptil én million islandske kroner.

– Aksjesalget er lønnsomt for statskassen og vil være til hjelp for gjeninnhentingen innen nær fremtid. Enda viktigere er det at dette er første steg for å redusere statens risiko innen banksektoren, og dermed nærmer vi oss sunnere forhold som ligner de nordiske landene og våre andre naboland, sier finansminister Bjarni Benediktsson i en kommentar.

Første handelsdag for Islandsbanki på Nasdaq Iceland ventes til 22. juni.