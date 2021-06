SR-Bank tar grep – to nye inn i ledelsen

SpareBank 1 SR-Bank vil komme enda nærmere kunden, og gjør endringer i konsernstruktur og ledelse fra og med 1. oktober, går det frem av en børsmelding.

Den nye konsernledelsen vil utvides med to medlemmer: en direktør for HR, Kommunikasjon og Bærekraft og en direktør for Personmarked, inklusive private banking.

- Den nye konsernstrukturen skal bidra til økt fokus på våre viktigste kundesegmenter. Derfor går vi fra to til tre kundedivisjoner med et helhetlig og tydelig ansvar, og et tettere operasjonelt samarbeid med døtrene, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i en kommentar.

Styrker seg mot SMB

Innenfor Bedriftsmarked forsterker banken satsingen på SMB-markedet ved å samle SMB, Landbruk og Monner i en ny kundedivisjon. For større kunder, hvor dyp bransjekunnskap og en annen type betjening er «naturlig», samles kraft og fokus i divisjonen Storkunde.

Innenfor Personmarked vil administrerende direktør i EiendomsMegler 1 gå inn i ledergruppen. Dagens leder av personmarkedet, Jan Friestad, står i stillingen frem til ny leder har tiltrådt.

Ansvaret for Strategisk HR, Kommunikasjon og Bærekraft i en ny divisjon. Områdene ledes av Signe Helliesen og Thor-Christian Haugland frem til nye ledere er på plass.