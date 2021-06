Axo kjøper dansk fintech-selskap

Axo har torsdag inngått avtale om kjøp av den danske digitale lånemegleren LendMe, ifølge en pressemelding.

De økonomiske vilkårene for transaksjonen er ikke offentliggjort.

Oppkjøpet av LendMe er ifølge Carl E. Endresen, administrerende direktør i Axo, en viktig milepæl i selskapets internasjonale vekststrategi, der målet er å bli den ledende fellesnordiske plattformen for finansielle produkter for privatpersoner.

– Vi er veldig glade for å ha inngått en kjøpsavtale med et veldrevet, vellykket dansk selskap fra øverste hylle. LendMe deler vår ambisjon om å gjøre det enkelt for forbrukerne å få lavere kostnader og de beste lånevilkårene, sier Endresen.

LendMe ble etablert i 2016 som et av de første uavhengige lånemeglerselskapene i Danmark, og tilbyr danske forbrukere tilgang til å sammenligne og motta lånetilbud fra opptil 14 etablerte banker.