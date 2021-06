Endelig resultat klart: DNB klarte 91,2 prosent

DNB sikret seg tilsammen 86.852.979 av aksjene, eller 81,3 prosent, i sitt frivillige tilbud for samtlige aksjer i Sbanken. Det viser det endelige resultatet av budet torsdag.

I tillegg eier DNB allerede 10.567.419 aksjer, eller 9,9 prosent, i Sbanken.

Samlet har DNB dermed cirka 91,2 prosent av Sbanken-aksjene.

Tvangsinnløsning

Akseptfristen for budet gikk ut mandag denne uken. Da var status at DNB kontrollerte 90,9 prosent av Sbanken, og DNB kan nå tvangsinnløse resten av aksjonærene.

«Med over 90 prosents aksept blir det en normal prosess for slike oppkjøp, med innløsning av de resterende aksjonærene senere», sa Thomas Midteide da. Han er DNBs konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft.