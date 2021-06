Nedgraderer to sparebanker

DNB Markets nedgraderer sin anbefaling på både Sparebank 1 Helgeland og Sparebanken Vest til hold fra kjøp, ifølge en oppdatert analyse mandag. Det skriver TDN Direkt.

I den samme analysen er Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre er meglerhusets «top picks».

Sparebank 1 Helgeland er nedgradert med bakgrunn i at DNB forventer at transaksjonsrelaterte kostnader og høy kapitalbase vil dempe resultatet for i andre kvartal. De estimerer egenkapitalavkastningen til 6,4 prosent.

Meglerhuset skriver likevel at transaksjonen med Sparebank 1 Nord-Norge vil være av positiv art på lang sikt, men at det er uklarheter rundt kapitaleffektene av dette på nåværende tidspunkt. Kursmålet på 120 kroner pr. aksje fastholdes, med bakgrunn i at styringsrenten er forventet hevet i september.

Sparebanken Vest er forventet å levere akseptable resultater for andre kvartal, skriver meglerhuset, med utlånsvolumer drevet av Bulderbank og egenkapitalavkastning på 11 prosent.

Det skrives videre at selv om DNB tror Sparebanken Vest har flere karakteristikker som taler for en høyere verdsettelse sammenlignet med konkurrenter, er aksjen nedgradert fra kjøp til hold med bakgrunn i kursoppgangen den seneste tiden. Det er gjort kun små endringer hva gjelder resultat pr. aksje-estimater for 2022 og 2023, og kursmålet på 95 kroner opprettholdes.