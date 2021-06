Ekspert om DNBs Sbanken-kjøp: – Kvitter seg med ett av kundenes forhandlingskort

– Jeg synes ikke at oppkjøpet bør godkjennes, sier instituttleder Morten Kinander ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI til NTB.

15. april ble det kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken. Oppkjøpet er avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet og Finansdepartementet. Tilsynet kommer med sin dom torsdag.

Kinander, som blant annet er ekspert på oppkjøp og fusjoner, peker på at Sbanken lenge har vært en rentekonkurrent til DNB.

– Med oppkjøpet kvitter DNB seg med ett av kundenes største forhandlingskort ved at kundene kan true med å gå til Sbanken om de ikke får tilsvarende rente som der. Dermed tar man ut et konkurranseaspekt av markedet, sier Kinander.

– Det fremstår som få andre solide grunner til at DNB skulle være interessert i Sbanken, sier han, og presiserer at han ikke har lest dokumentene DNB har sendt til Konkurransetilsynet.

Bekymret for mulig konkurranseskade

Konkurransetilsynet vil nå ta stilling til om oppkjøpet godkjennes, og at de dermed avslutter saken, eller om de skal gå videre til neste fase og fortsette vurderingen.

I et intervju med Dagens Næringsliv i april sa konkurransedirektør Lars Sørgard at de er opptatt av konkurransepresset mellom partene når de vurderer om oppkjøpet skal godkjennes.

– Vi kommer til å se grundig på denne, for det er en sak med et mulig konkurranseproblem, og vi bekymrer oss for mulig konkurranseskade, sa Sørgard.