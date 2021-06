Varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

(Saken oppdateres)

Konkurransetilsynet bekrefter nå mulige konkurransemessige bekymringer knyttet til DNBs kjøp av Sbanken, opplyses det i en børsmelding torsdag morgen.

Bekymringene skal være knyttet til fondsdistribusjon, og ikke til boliglån eller andre banktjenester.

– Vi har ventet at Konkurransetilsynet ville bruke mer tid på denne saken, og nå går inn i en fase to. Det er mange innspill som skal vurderes, og tilsynet gjør en grundig jobb, sier Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og Bærekraft i DNB til Finansavisen.

– Det er positivt at tilsynet har lagt bort alle temaer bortsett fra salg av fond, som de trenger å se nærmere på, legger han til.

Stort og viktig markedet

Konkurransetilsynet har de seneste ukene jobbet med å analysere de konkurransemessige virkningene av oppkjøpet og har blant annet innhentet og gjennomgått store menger informasjon fra både DNB og Sbanken og fra andre aktører i markedet.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade forbrukerne gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester.

– Konkurransetilsynet vil nå fortsette analysene av virkningene oppkjøpet vil ha for konkurransen i markedet for fondssparing. Dersom vi kommer til at det er grunn til å frykte at det for eksempel blir dyrere for norske forbrukere å spare i fond, vil vi vurdere å stoppe oppkjøpet, sier Nese.

Konkurransetilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. Dersom er slikt varsel blir sendt vil selskapene ha 15 virkedager på å svare på tilsynets varsel. Endelig frist i saken er 7. oktober 2021.