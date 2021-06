MÅ VENTE: Konkurransetilsynet er bekymret for hvordan DNBs kjøp av Sbanken vil påvirke konkurransen i markedet for sparing i fond. Her konsernsjef Kjerstin Braathen, finansdirektør Ottar Erzteid og Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft. Foto: Siv Dolmen