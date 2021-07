Selger misligholdte lån til milliardbeløp

Den misligholdte porteføljen selges til inkassoselskapet Lowell Group, og det er ventet at transaksjonen vil være gjennomført tidlig i juli. Transaksjonen forventes å gi nøytral resultateffekt i tredje kvartal, opplyser Bank Norwegian i en børsmelding tirsdag.

Dermed har inkassoselskapet vært villige til å kjøpe porteføljen til bokført verdi.

– Den aktuelle porteføljen gjelder alle usikrede nedbetalingslån i Danmark som var til inkasso, som i all hovedsak er misligholdte lån. Dermed vil andelen misligholdte lån i Danmark reduseres når porteføljen overdras. En del av kravene er allerede fullt nedskrevet og ute av balansene, så noe av reduksjonen er allerede tatt tidligere, sier finansdirektør Klara Lise Aasen i Bank Norwegian.

Selger fra tid til annen

Flere banker har de siste årene solgt porteføljer med misligholdte forbrukslån til inkassoselskap som har spesialisert seg på å kjøpe og inndrive misligholdt gjeld. Bank Norwegian har i motsetning til mange andre forbrukslånsbanker ikke hatt forward flow- avtaler, men har solgt porteføljer fra tid til annen. Senest i mars, da forbrukslånsbanken solgte en dansk portefølje med utestående krav på omtrent 350 millioner danske kroner, også den til Lowell Group.

– Det er flere avveininger både for og mot å selge porteføljer med misligholdte lån. På generelt grunnlag låner vi ut penger for å beholde dem i våre bøker, men det kan være omstendigheter hvor det er fornuftig å selge. Ved å overdra misligholdte fordringer til profesjonelle inkassoselskaper kan banken fokusere på kjernevirksomheten vår. Bank Norwegian inndriver ikke inkassosaker selv, men har siden 2016 hatt et samarbeid med Lowell i Danmark. Gjennom dette samarbeidet har vi erfart at Lowell er en seriøs og profesjonell aktør, og vi er trygge på at våre kunder blir godt ivaretatt også fremover, sier Aasen.

Lavere misligholdsandel

Finanstilsynet har den seneste tiden pekt på at kvaliteten på bankenes forbrukslånsporteføljer er kraftig forverret. Ifølge Finanstilsynet hadde norske forbrukslånsbanker en misligholdsandel på 20,5 prosent ved utgangen av fjoråret, noe som er 0,5 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av tredje kvartal 2020. Ved utgangen av 2019 var misligholdet for norske forbrukslånsbanker 15,4 prosent.

Ved utgangen av første kvartal 2021 var Bank Norwegians andel misligholdte lån på 26,2 prosent, en oppgang fra 19,8 prosent ett år tidligere. Andelen misligholdte lån i Danmark vil reduseres når porteføljen overdras.