Vipps slås sammen med MobilePay og Pivo

Vipps er enig med bankene bak Pivo og MobilePay om en sammenslåing, fremgår det av en børsmelding onsdag formiddag. Danske Bank står bak MobilePay og finske OP Financial Group eier Pivo.

Målet er å skape Europas beste og største digitale lommebok. Kombinert har de tre betalingsløsningene over 11 millioner brukere, 700 millioner overføringer i året og brukes i over 330.000 butikker.

– Konkurransen innen betaling er global, ikke lokal, og vi trenger et enda sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører, sier daglig leder i Vipps, Rune Garborg i en pressemelding.

Sammenslåingen ventes å fullføres mot slutten av 2021 eller starten av 2022 – etter den har fått de nødvendige godkjennelsene, blant annet fra Europakommisjonen. Det nye selskapet vil være underlagt regulering av norske myndigheter, med hovedkontor i Oslo, og vil ha over 500 ansatte fordelt over Norge, Danmark, Finland og Litauen. Det er ikke behov for noen oppsigelser som følge av fusjonen.

Frem til fusjonen godkjennes vil de tre nåværende betalingsløsningene fungere helt som normalt.

Vipps tar styringen

På grunn av Vipps’ moderne skyplattform, vil den nye appen bruke Vipps’ teknologiplattform. Den videreutvikles for å møte danske og finske krav, før de to andre lommebøkene – MobilePay og Pivo – slås sammen til en felles plattform.

Dagens eiere av Vipps får en eierandel i det nye selskapet på 65 prosent. Danske Bank får 25 prosent og OP Financial Group får 10 prosent. Grunnen for Vipps’ store eierandelen, er at bankene bak dekker nesten hele den norske banksektoren.

I følge avtalen blir Vipps-sjef Rune Garborg adm. direktør i det nyskapte selskapet. Claus Bunkenborg, adm. direktør i MobilePay får også en plass i ledelsen. Kjerstin Braathen, styreleder i Vipps og konsernsjef i DNB, blir styreleder.

Som følge av sammenslåingen vil de nasjonale infrastrukturselskapene BankID og BankAxept fisjonere ut av Vipps AS, og fortsetter å være heleid av norske banker.

For Danske Bank ventes sammenslåingen å resultere i en engangsfortjeneste på 400-500 millioner danske kroner.