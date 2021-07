(Saken oppdateres)

Etter tilrådning fra Finanstilsynet, har Finansdepartementet nå godkjent DNBs oppkjøp av Sbanken, opplyses det i en børsmelding.

Den eneste myndighetsgodkjennelsen som da gjenstår er nødvendige godkjennelser fra Konkurransetilsynet.

For en uke siden ble det kjent at Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot oppkjøpet. Tilsynet har etter en foreløpig vurdering kommet til at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.