BANKFALLITT: Finansdepartementet vedtok å avvikle Optin Bank under offentlig administrasjon forrige uke, noe kun to andre banker har opplevd i nyere tid i Norge – Norion Bank i 1989 og Kaupthing Bank i 2008. Her gründer Stian Rustad i 24SevenOffice, som er bankens nest største aksjonær. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB