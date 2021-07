Danske Bank hever guiding

DANSKE

Danske Bank har gjennomgått utsiktene sine for 2021 og ønsker å endre på et par tall, i følge en melding. Da banken i februar la frem utsiktene sine for 2021 guidet de netto overskudd til et sted mellom 9 til 11 milliarder danske kroner. Nå hever de guidingen.

Nå har banken tro på at netto overskudd for 2021 vil ende på over 12 milliarder danske kroner. Salg av forretningsaktiviteter i Luxembourg, høyere aktivitet i kundegruppen og raske makroøkonomiske forbedringer legges til grunn for den økte guidingen.

Danske Bank slapp også tallestimatene for andre kvartal. De spår at de totale inntektene ligger rundt 10,5 milliarder danske kroner. Utgiftene vil ligger rundt 6,5 milliarder – inkludert 350 millioner danske kroner banken må betale til svenske myndigheter etter en dom i den europeiske domstol.

Tallene inkluderer ikke inntektene etter sammenslåingen av Vipps, MobilePay og Pivo.

Som følge av kostnadsstyring ventes driftskostnadene å ligge under 24,5 milliarder danske kroner. Totale utgifter ventes å ligge under 25 milliarder.