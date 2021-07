SEB jekker opp kursmål

SEB oppjusterer DNB-aksjen fra 188 til 197 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Hold-anbefalingen opprettholdes.

Meglerhuset estimerer en resultatøkning på 3 prosent fra første til andre kvartal, samt en positiv effekt på renteinntektene som et resultat av sesongeffekter og høyere volum.

Det estimeres også en egenkapitalavkastning på rundt 11 prosent i andre kvartal 2021. Dette begrunnes med at kvartalet har vært preget av solid økonomi i husholdninger, en sterk shippingsektor, gode utsikter for næringseiendom og bedring innen oljesektoren. De solide økonomiske utsiktene tror SEB vil føre til en netto utlånstap på rundt null for kvartalet, skriver TDN.

Morgan Stanley oppjusterte også DNB-aksjen i dag, men er dog hakket mindre optimistiske enn SEB med et kursmål på 183.

DNB omsettes for 186,55 kroner pr. aksje torsdag morgen, ned 0,4 siden børsåpning.