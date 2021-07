Goldman Sachs leverte knallresultater

Denne uken begynte resultatsesongen for alvor i USA, og storbanken Goldman Sachs var en av de første store aktørene til å legge frem resultatet fra andre kvartal.

Kvartalsrapporten viser en omsetning på 15,4 milliarder dollar, noe som er en økning fra samme periode i 2020, da omsetningen kom inn på 13,3 milliarder dollar.

Nettoresultatet endte på 5,3 milliarder dollar, en kraftig økning fra fjorårets andre kvartal da resultat etter skatt endte på 197 millioner. Resultatet i andre kvartal i 2020 ble som for mange andre bedrifter tynget av coronapandemien. Blant annet hadde banken 1,5 milliarder dollar i utlånstap.

Per aksje ble resultatet 15,02 dollar. Ifølge Refinitiv var det ventet et resultat per aksje på 10,24 dollar. Forventet omsetning var på 12,17 milliarder dollar.

Goldman Sachs (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 1.629 944 Sum inntekter 15.388 13.295 Resultat før skatt 6.840 1.291 Resultat etter skatt 5.347 197

Takket være et forrykende antall børsnoteringer på New York Stock Exchange ble andre kvartal en positiv opplevelse for storbankens Investment Banking-divisjon, som står for finansiell rådgivning i tillegg til å bistå selskaper med innhenting av kapital. Her steg inntektene fra 2,7 milliarder dollar i andre kvartal av 2020 til 3,6 milliarder i år.

Størst vekst hadde imidlertid Goldmans kapitalforvaltningsavdeling, hvor inntektene var på rekordhøye 5,1 milliarder dollar, sammenlignet med 2,1 milliarder i andre kvartal i 2020.

– Mens den økonomiske innhentingen er i gang står våre klienter og lokalsamfunn fortsatt overfor utfordringer når det gjelder å overvinne pandemien. Men som alltid er jeg stolt av engasjementet og motstandskraften til våre folk, som har arbeidet utrettelig for å hjelpe våre kunder med å navigere i stadig skiftende markedsmiljø, sier adm. direktør og styreleder David Solomon i en kommentar.

Storbanken kunngjorde også at styret godkjente en planlagt 60 prosent økning i kvartalsutbyttet til 2 dollar per aksje i tredje kvartal.

Hittil i år har Goldman-aksjen steget 44 prosent, mens den er opp 14 prosent de siste tre månedene.