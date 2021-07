Storbank snudde kraftig underskudd

Majoriteten av de amerikanske bankene presenterer resultatene fra andre kvartal denne uken, og tirsdag var det Goldman Sachs og JP Morgan som begynte resultatsesongen. Den amerikanske storbanken Wells Fargo var en av flere banker som offentliggjorde andrekvartalsrapporten onsdag.

Wells Fargo kunne vise til en omsetning på 20,3 milliarder dollar, hvor 8,8 milliarder kom fra netto renteinntekter.

Nettoresultatet kom inn på 5,7 milliarder dollar, opp fra et underskudd på 4,16 milliarder i samme periode i 2020.

Per aksje tilsvarer det et overskudd på 1,38 dollar. Konsensus var ifølge Refinitiv på 0,98 dollar per aksje. Forventet omsetning var på 17,77 milliarder, godt under hva storbanken presterte.

– Wells Fargo dro nytte av den fortsatte økonomiske innhentingen, sterke markeder som bidro til å øke gevinsten i våre tilknyttede forretninger, og vår fremgang i forbedret effektivitet, men motvinden fra lave renter og lunken etterspørsel etter lån fortsatte, sier adm. direktør Charlie Scharf i en kommentar.

Aksjen fikk et løft like etter at markedet i New York åpnet, men har siden snudd og er etter to timers handel ned 1,43 prosent. Hittil i år er den opp 41 prosent.

Les kvartalsrapporten her.

Se presentasjon her.