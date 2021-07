Fall i inntektene for Bank of America

Bank of America offentliggjorde onsdag resultatene fra andre kvartal, omtrent samtidig som konkurrentene Citigroup og Wells Fargo.

— Vi leverte solid inntjening og returnerte mer kapital til aksjonærene i løpet av kvartalet da vi flyttet til en mer åpen økonomi. Teamet vårt fortsatte å gjøre det bra jobbservicekunder, som vist av økte nivåer av klientaktivitet i alle våre virksomheter, sier adm. direktør og styreleder Brian Moynihan.

Den amerikanske storbanken leverte netto renteinntekter på 10,2 milliarder dollar, og en total omsetning på 21,5 milliarder. Det er en liten nedgang fra samme periode i 2020.

Inntektsfallet er i stor grad drevet av det kraftige fallet i rentene under coronapandemien, skriver CNBC. På forhånd var det ventet totale inntekter på 21,8 milliarder dollar.

Resultat etter skatt økte imidlertid kraftig, fra 3,5 milliarder i andre kvartal i 2020 til 9,2 milliarder i andre kvartal i år. Det tilsvarer et resultat per aksje på 1,03 dollar, høyere enn estimatet på 0,77 dollar per aksje fra FactSet.

Til tross for det økte nettoresultatet, sendte markedet aksjen ned nesten fem prosent like etter åpning. Hittil i år har den steget 25 prosent.

Som følge av restriksjonene under pandemien ble de ansatte sendt på hjemmekontor. På nåværende tidspunkt har «mer enn 85 prosent av våre bygninger og kontorer åpnet, og vi ønsker våre kolleger tilbake», skriver bankens adm. direktør.

