Imponerende utlånsvekst i Sparebanken Øst

I løpet av fjerde kvartal i fjor hadde Sparebanken Øst en utlånsvekst på 13 prosent og utlånsporteføljen steg til 35,4 milliarder kroner. Det skjedde etter at banken valgte å sette ned boliglånsrenten til historisk lave 1,1 prosent. Ved utgangen av årets første kvartal hadde utlånene vokst videre og porteføljen noterte 38,4 milliarder kroner – en vekst på 8,5 prosent i løpet av kvartalet.

God driv

I rapporten for andre kvartal fremgår det at utlånsporteføljen har vokst til 40,43 milliarder kroner, noe som gir en vekst i kvartalet på 5,2 prosent. 12-måneders veksten er nå på imponerende 26 prosent.

Resultat før skatt i andre kvartal ble 163 millioner kroner og egenkapitalavkastningen var 13,5 prosent, noe som er betydelig høyere enn i årets første kvartal da egenkapitalavkastningen var på lave 6,2 prosent.

I rapporten fremgår det at utbytte fra Frende Holding har gitt en positiv resultateffekt på 69 millioner kroner i kvartalet. I samme kvartal i fjor ga positiv verdiendring på aksjeinvesteringen i Frende Holding en resultateffekt på 154 millioner kroner.

Netto renteinntekter var 152 millioner kroner i andre kvartal, en marginal oppgang fra 151 millioner kroner i årets første kvartal, men opp fra 137 millioner kroner for ett år siden.

Egenkapitalavkastningen hittil i år er på 9,9 prosent og for året forventes den å bli lavere enn målet på 10 prosent egenkapitalavkastning over tid, fremgår det av rapporten.

Sparebanken Øst (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Netto renteinntekter 152 137 Sum inntekter 232 325 Tapsavsetninger 0,6 1,8 Resultat før skatt 163 262

Vil sette opp renten

Tidligere i sommer ble det kjent at Sparebanken Øst vil sette opp boliglånsrenten fra august. Renten på rammelån blir satt opp med 0,18 prosentpoeng, til 1,28 prosent. Renten på boliglån med inntil 75 prosent belåningsgrad blir satt opp med 0,14 prosentpoeng, til 1,34 prosent.

Overfor Finansavisen pekte kundedirektør Kjartan Reve på at bankens innlånskostnader hadde vært høyere enn hva de var da boliglånsrenten ble satt ned i oktober i fjor. Videre forklarte Reve at oppjusteringen av renten var en tilpasning til konkurransesituasjonen i boliglånsmarkedet.

«Selv etter denne prisøkningen er vi blant de desidert billigste boligslåntilbyderne i markedet», sa Reve til Finansavisen.

Sparebanken Øst venter nå lavere utlånsvekst. I rapporten skriver banken at den venter at bankens utlånsvekst vil kunne variere fra kvartal til kvartal, men ligge rundt kredittveksten i Norge over tid. Det forventes også økt press på utlånsmarginen med økte pengemarkedsrenter som følge av forventninger om rentehevinger fra Norges Bank.

Egenkapitalbeviset til Sparebanken Øst er opp 3,5 prosent hittil i år.