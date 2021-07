Litt bedre enn ventet for Morgan Stanley

Morgan Stanley, en av verdens største investeringsbanker, fikk et justert resultat på 1,85 dollar per aksje i andre kvartal. Dette var en svak nedgang fra 1,96 dollar fra andre kvartal i 2020.

Det var imidlertid ventet et justert resultat per aksje på 1,65 dollar, ifølge Yahoo Finance.

Netto omsetning i perioden kom inn på 14,8 milliarder dollar, sammenliknet med 13,7 milliarder dollar i samme kvartal foregående år. Konsensus ventet en omsetning på 13,96 milliarder dollar.

– Selskapet leverte enda et veldig sterkt kvartal, med bidrag fra alle våre virksomheter. Med vår transformerte forretningsmodell som gir mer stabil og holdbar inntjening, har vi doblet utbyttet vårt og kunngjort et tilbakekjøp på 12 milliarder dollar mens vi beveger oss mot å returnere overskuddskapitalen til aksjonærene. Vår globale franchise er veldig godt posisjonert for videre vekst, sier adm. direktør James Gorman i en kommentar.