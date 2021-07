Sbanken har nå tilbakelagt fire kvartaler på rad med fallende eller flat utvikling i utlånsvolumene. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde totale utlån 82 milliarder kroner, tilsvarende en årlig negativ utlånsvekst på 2,9 prosent.

Sbanken skriver i rapporten for andre kvartal at «avgangsnivået for utlån til boligformål var forhøyet i mai, mens boliglånsveksten i juni var moderat positiv».

– Det var enkelte konkurrenter som var ekstra aktive i etterkant av DNBs bud og en konsekvens av dette var økt avgangsnivå for boliglån, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Vekst i juni

I løpet av andre kvartal falt utlånsvolumet med 1,4 milliarder kroner, en nedgang på 1,7 prosent.

– Selv om utlån til boligformål var ned i kvartalet, er vi tilfreds med å snu til positiv vekst mot slutten av kvartalet, et resultat av våre initiativ tilknyttet rentegarantien og et nytt rammelånsprodukt, sier Thomassen.

At DNB vil kjøpe Sbanken har ikke falt i smak hos flere av Sbankens kunder, som har gått hardt ut i sosiale medier med sin misnøye. For å berolige massene har Sbanken innført rentegaranti for både nye og eksisterende kunder ut året. Det betyr at Sbanken ikke setter opp boliglånsrenten i 2021, uansett hva som skjer.

– Vi venter fortsatt på godkjenning fra Konkurransetilsynet, men den mottatte akseptgraden på over 90 prosent, i kombinasjon med tillatelsen fra Finansdepartementet, bringer oss nærmere til å klargjøre hva fremtiden bringer, sier Thomassen.

Fondssparing gikk det bedre med. Den økte med 3,5 milliarder kroner til 29,4 milliarder kroner i løpet av andre kvartal, en vekst på nesten 14 prosent.

Gode tall

– Sbankens resultater føyer seg inn i rekken av gode banktall dette kvartalet. Resultatet var litt bedre enn vi ventet, i hovedsak et resultat av tilbakeføringer på tap, sier bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities.

I forhold til utlånsvolumene var nedgangen i andre kvartal litt større enn ventet.

– Det er imidlertid positivt å se at banken har vekst igjen fra juni og jeg tro DNB har tatt høyde for noe reduksjon av volum i sitt bud, legger Svingen til.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken 478.000 privatkunder og 10.000 bedriftskunder.